Mercato - PSG : Punchline, le rêve est permis pour Mbappé

Thomas Bourseau

Un attaquant de classe mondiale pourrait débarquer au PSG à l’intersaison. Ce serait en effet la volonté des dirigeants, désireux d’entourer Kylian Mbappé du mieux que possible. Harry Kane serait plus qu’une simple option, d’autant plus que les plans de Manchester United seraient mis à mal avec l’Anglais.

Le mercato du PSG s’annonce d’ores et déjà particulièrement mouvementé cet été. Et pour cause, le club de la capitale semble être bien parti pour démarrer un nouveau cycle en redémarrant sur de nouvelles bases. À commencer par l’éventuel démantèlement de la MNM, trio d’attaque composé de Lionel Messi, de Neymar et de Kylian Mbappé. À ce jour, seul le champion du monde tricolore est certain de rester au PSG et y restera comme le10sport.com vous l’a révélé le 7 mai dernier. Mbappé aimerait voir Bernardo Silva débarquer à Paris selon nos informations exclusives.

Mbappé et Kane au PSG ?

Néanmoins, d’après les informations circulant dans la presse, le meilleur buteur de l’histoire du PSG souhaiterait être épaulé en attaque. Pour ce faire, le recrutement d’un attaquant de pointe serait une véritable possibilité pour le mercato du Paris Saint-Germain. Le profil d’Harry Kane serait prioritaire aux yeux de la direction selon Le Parisien. Sous contrat jusqu’en juin 2024 à Tottenham, Kane pourrait partir contre un chèque de 90M€ dans un club évoluant en dehors de Premier League selon The Telegraph. L’obstacle Manchester United pourrait ne plus en être un pour le PSG.

PSG : Un transfert surprise se prépare https://t.co/IJ35aCU9q1 pic.twitter.com/btY9GPe8VO — le10sport (@le10sport) May 26, 2023

United va devoir «tuer» le président de Tottenham pour Kane