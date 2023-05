PSG : Mbappé humilié, il l’interpelle

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est passé à côté de son match face à l’Angleterre en Coupe du monde. La faute à Kyle Walker selon Thierry Henry, qui était parvenu à mettre l’attaquant du PSG dans sa poche. Pour le défenseur de Manchester City, Mbappé est unique.

Le 10 décembre dernier, l’équipe de France arrachait son ticket pour la demi-finale de la Coupe du monde au Qatar en prenant le meilleur sur l’Angleterre (2-1). Néanmoins, alors qu’il avait survolé les débats face à la Pologne en 1/8ème de finale avec un doublé (3-1), Mbappé a connu plus de difficultés face aux Anglais et particulièrement contre son vis-à-vis qu’était Kyle Walker.

«Il avait déjà mis Mbappé dans sa poche»

Pour CBS Sports , Thierry Henry s’est récemment enflammé sur la performance de Kyle Walker face à Vinicius Jr en Ligue des champions. De quoi lui rappeler sa supériorité sur Kylian Mbappé pendant la Coupe du monde. « Ce moment où il était largement derrière Vinicius Junior, qu’il le rattrape si facilement, lui prend la balle, lui dit 'salut’ et repart dans l’autre sens… Quand il revient comme ça, il est juste trop fort. Il avait déjà mis Mbappé dans sa poche lors du quart de finale de la Coupe du monde (France-Angleterre), comme il l’a fait avec beaucoup de joueurs incroyables. Ce n’est vraiment pas simple de le prendre à défaut (…) Je peux vous dire que, quand Pep doit jouer contre des ailiers aussi rapides, il le met (Walker) dans l’équipe très, très vite ».

«Mbappé a une technique extraordinaire»