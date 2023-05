Mercato : Le PSG fonce sur ce crack à 60M€, une décision va être prise

Jean de Teyssière

Le mercato estival du Paris Saint-Germain s'emballe. Si la fenêtre des transferts ouvrira ses portes le 10 juin prochain, Luis Campos, le conseiller du football du PSG commence déjà à préparer les grandes manœuvres. L'une d'elle porte le nom de Manuel Ugarte, jeune milieu de terrain uruguayen de 22 ans évoluant au Sporting CP et dont la clause libératoire de 60M€ devrait être payée par le PSG et le Chelsea. Ugarte va donc devoir faire un choix et il aura le dernier mot.

Le dossier est brûlant. Depuis jeudi, les rumeurs vont bon train concernant Manuel Ugarte. Le milieu de terrain de 22 ans du Sporting CP dispose d'une clause libératoire de 60M€ et le PSG aurait d'ors et déjà payé cette clause. Problème, la concurrence est rude et les enchères semblent commencer pour convaincre Ugarte de venir.

Paris et Chelsea vont payer la clause libératoire de Ugarte

Jeudi, le média CMTV Noticias affirmait que le PSG avait payé la clause libératoire de Manuel Ugarte de 60M€. Le milieu de terrain de 22 ans avait déjà vu son nom être lié au Paris Saint-Germain puisque l'été dernier, le10sport.com vous annonçait que Luis Campos suivait de très près Manuel Ugarte, dont son agent est Jorge Mendes, proche du conseiller du football du PSG. Bruno Andrade, journaliste portugais affirme que Chelsea et le PSG ont payé la clause libératoire de Ugarte...

Un crack affole le mercato, le PSG est passé à l’action https://t.co/SKFXzzyDeT pic.twitter.com/jPU3IfPTNO — le10sport (@le10sport) May 26, 2023

Ugarte à le dernier mot

Face à ces deux clubs la situation est donc simple : Manuel Ugarte aura le dernier mot. C'est en tout cas ce qu'affirme le journaliste portugais Bruno Andrade. Alors que tout semblait réglé pour que le jeune milieu de terrain uruguayen file au PSG, Chelsea pourrait donc mettre son grain de sel et peut-être convaincre le milieu de terrain de venir poser ses valises à Londres. Une prime de 5M€ aurait déjà été proposé par Chelsea, portant le montant à 65M€...