Le PSG a eu très chaud pour ce transfert

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2026 avec le Sporting, Manuel Ugarte pourrait rejoindre le PSG lors du prochain mercato estival. En effet, le club de la capitale - qui aurait levé l'option d'achat du crack portugais - serait en pole position pour boucler son transfert. Et pourtant, Manuel Ugarte espérait encore rejoindre Liverpool la semaine dernière.

Etincelant sous les couleurs du Sporting, Manuel Ugarte aurait séduit le PSG. A tel point que le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi aurait levé la clause libératoire du crack uruguayen de 22 ans, qui avoisinerait les 60M€, d'après CMTV Noticias . Et alors que d'autres écuries européennes seraient également sur les traces de Manuel Ugarte, le PSG aurait pris la pole position sur ce dossier selon Sports Zone . Et pourtant, le milieu de terrain du Sporting se voyait signer à Liverpool il y a quelques jours.

Un joueur de Deschamps fait déjà une victime colossale au PSG https://t.co/DHUT06xx1T pic.twitter.com/FcBFhxOA8Y — le10sport (@le10sport) May 26, 2023

Manuel Ugarte espérait rejoindre Liverpool

D'après les indiscrétions de Sports Zone , Manuel Ugarte espérait signer à Liverpool jusqu'à la semaine dernière. Et lorsque la piste menant aux Red Devils a pris du plomb dans l'aile, Chelsea serait entré dans la course à la signature de l'international uruguayen. A en croire le média français, les Blues seraient prêts à payer la clause libératoire de Manuel Ugarte et tenteraient de convaincre le joueur de snober le PSG.

Un duel PSG-Chelsea pour Manuel Ugarte ?