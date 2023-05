La bombe est lâchée, le PSG boucle un transfert à 60M€ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà très actif en vue du mercato estival, Luis Campos prépare son recrutement et a bien l'intention de frapper très fort pour renforcer l'effectif du PSG et satisfaire Kylian Mbappé. Dans cette optique, le club parisien serait sur le point de boucler un premier très gros coup avec un certain Manuel Ugarte.

Après une saison poussive, le PSG prépare un mercato de folie pour repartir sur de bonnes bases, et plusieurs pistes circulent déjà, notamment pour renforcer l'entrejeu. Et dans cette optique, un premier transfert serait sur le point d'être réglé.

Manuel Ugarte vers le PSG pour 60 millions d’euros ! La clause aurait été levé par le club français[@CMTVNoticias] pic.twitter.com/L6GRXbiFJw — Sporting CP 🇫🇷 (@SportingCP_fra) May 24, 2023

Le PSG aurait levé la clause d'Ugarte

La bombe a été lâchée au Portugal. Selon les informations de CMTV Noticias , le PSG aurait levé la clause libératoire de Manuel Ugarte fixée à 60M€. Un sacré coup de tonnerre compte tenu du fait que le milieu de terrain du Sporting CP était annoncé dans le viseur dans plusieurs clubs de Premier League. L'été dernier, le10sport.com vous révélait d'ailleurs en exclusivité que le PSG préparait une offensive pour l'international uruguayen en vue du mercato estival 2023. C'est ce qui est en train de se réaliser.

D'autres pistes au Portugal ?

Compte tenu du réseau de Luis Campos, ce ne sera probablement pas le seul dossier chaud du PSG au Portugal. En effet, la piste menant à Gonçalo Ramos circule également en coulisses. Et selon nos informations, Benfica prépare déjà sa succession. Le mercato parisien pourrait donc prendre un accent lusitanien cet été.