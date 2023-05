Mercato - PSG : Benfica vient de bouger, Luis Campos se tient prêt !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Sur la piste de Gonçalo Ramos, le PSG se tient prêt à dégainer pour le prochain été. Auteur d’une belle saison sous les couleurs du Benfica Lisbonne avec 18 buts et 7 passes décisives au compteur, le buteur portugais de 21 ans est promis à un départ. Et son club vient justement de bouger pour préparer ce transfert…

Freiné par le Sporting Lisbonne lors du dernier derby dimanche (2-2), le Benfica reste en très bonne place pour s’offrir un nouveau sacre de champion. La 34e et dernière journée sera décisive, le FC Porto étant encore à deux points du leader benfiquista. Mais déjà, Benfica prépare le terrain de son prochain mercato. Et la très possible vente de son buteur vedette, Gonçalo Ramos. Sur les tablettes de grands clubs européens comme Manchester United et le PSG, le compatriote de Cristiano Ronaldo sait que son avenir passe par un gros transfert à l’été.

Le PSG est positionné

Depuis l’arrivée de Luis Campos au PSG, Paris a coché le nom de Gonçalo Ramos. Au même titre que Manuel Ugarte (Sporting) et Antonio Silva (Benfica), Gonçalo Ramos fait partie des cibles prioritaires du technicien portugais. Ces dernières semaines, Paris a maintenu le contact et se tient prêt à sortir du bois quand l’opération Ramos sera ouverte. Si Campos préfère Victor Osimhen (Naples) ou encore Rafael Leao (Milan AC), il sait aussi que Paris n’a pas un budget illimité. Gonçalo Ramos, estimé à 30 millions d’euros, est une option à moindre frais

Benfica prépare la succession de Ramos

En coulisses, ces derniers jours, Benfica s’est également mobilisé. Objectif : préparer le départ futur de Gonçalo Ramos en dénichant son successeur. Et c’est un autre attaquant portugais qui est ciblé… Il s’agit d’André Silva, 27 ans, qui évolue sous les couleurs de Leipzig. Bild et Record affirment conjointement que Benfica a demandé des renseignements aux dirigeants de Leipzig pour connaître les conditions d’un transfert.

L’ancien protégé de Cristiano Ronaldo

Après avoir cassé la baraque sous les couleurs de Porto, André Silva a vu Cristiano Ronaldo le prendre sous son aile en sélection après l’Euro 2016, remporté par la Seleçao. Mais au Milan AC comme au FC Séville puis à l’Eintracht Francfort, André Silva n’a pas eu le succès attendu. A Leipzig, il retrouve de belles couleurs. 20 buts et 6 passes décisives en 2021-2022, 9 buts et 9 assist cette saison. Suffisant pour donner envie à Benfica de le faire revenir à la maison. Un dossier qui a naturellement des conséquences sur l’autre dossier chaud du Benfica, la vente de Gonçalo Ramos. Le PSG, dans les starting-block, suit tout cela avec grande attention. Si le deal André Silva se conclue, la vente de Gonçalo Ramos ne sera plus qu’une formalité. Et tout pourrait aller très vite…