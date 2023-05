Viré par le PSG, il tranche pour son mercato

Jean de Teyssière

Gentiment envoyé vers la sortie en janvier dernier, Keylor Navas reviendra au Paris Saint-Germain à l'issue de son prêt de six mois à Nottingham Forest. Le Costaricien a rempli son objectif : maintenir le club double vainqueur de la Ligue des Champions en Premier League. Sa très grande forme en cette deuxième partie de saison ne changera à la ligne directrice du club : Keylor Navas doit quitter le PSG. Et ça tombe bien, plusieurs clubs anglais sont intéressés par sa venue...

La concurrence entre Navas et Donnarumma aura donc été remportée par l'Italien. Les dirigeants du PSG auraient confiance en Gianluigi Donarumma et son âge (24 ans) joue également en sa faveur. Concernant le triple vainqueur de la Ligue des Champions âgé de 36 ans, l'aventure semble s'inscrire loin du PSG la saison prochaine. Ses bonnes performances en Angleterre ces six derniers mois pourraient grandement jouer en sa faveur.

Navas veut rester en Angleterre

D'après Foot Mercato , Keylor Navas sait que son avenir n'est plus lié au PSG. Pourtant, il lui reste un an de contrat. Le PSG souhaite le vendre cet été et ne devrait pas être gourmand pour laisser partir Navas, arrivé en 2019 en France. Nottingham Forest sait que le garder est impossible, son salaire mensuel avoisinant les 1M€ étant trop élevé pour eux. Malgré tout, Keylor Navas aurait apprécié son aventure anglaise, au point de vouloir y rester la saison prochaine.

Quatre clubs intéressés