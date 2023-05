Transferts - PSG : Mbappé envoyé dans le même club que Neymar ?

Thibault Morlain

Ces dernières heures, ça s’est emballé pour l’avenir de Neymar. Poussé dehors au PSG, le Brésilien a notamment été annoncé dans le viseur de Manchester United. Direction donc la Premier League pour Neymar ? Et si le numéro 10 du PSG débarquait à Old Trafford avec un certain Kylian Mbappé à ses côtés ?

C’est reparti pour un tour pour le feuilleton Kylian Mbappé. En effet, il a été expliqué que le joueur du PSG n’était pas enclin à activer son année supplémentaire en option. Par conséquent, le crack de Bondy resterait sous contrat jusqu’en 2024 et cela pose alors des questions concernant la date de son départ. Mbappé partira libre dans un an ? Le PSG le vendra-t-il cet été ?

Mbappé à Manchester United….

Des questions se posent donc à nouveau concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Quel pourrait alors être son prochain club ? Selon les informations de RMC , Manchester United pourrait notamment se mêler du dossier Mbappé. Alors que les Red Devils sont déjà associés à Neymar, voilà que le numéro 7 du PSG est désormais annoncé dans le nord de l’Angleterre, encore plus si le Qatar venait à racheter le club mancunien.

… ou au Real Madrid ?

Mais Manchester United ne devrait clairement pas être seul si Kylian Mbappé venait à se retrouver sur le marché. Il est ainsi expliqué que le Real Madrid pourrait également revenir à la charge. Malgré l’échec de l’été dernier avec le joueur du PSG, la Casa Blanca aurait toujours un oeil sur Mbappé. A suivre…