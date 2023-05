C’est la folie pour le mercato de Neymar, le PSG hallucine

Thomas Bourseau

Les jours de Neymar semblent être comptés au PSG où il ne ferait plus l’unanimité. Des grands noms du football anglais se tiendraient informés de l’évolution de la situation du Brésilien à Paris. De quoi faire jubiler le Paris Saint-Germain ?

Les jours se suivent et se ressemblent au PSG concernant le mercato de Neymar. Foot Mercato révélait dernièrement que Luis Campos travaillerait comme l’été dernier sur le départ de la star auriverde. Et pour ce faire, le conseiller football du Paris Saint-Germain aurait mandaté plusieurs intermédiaires pour faciliter son départ. La Premier League serait une option.

Manchester United, Arsenal et Manchester City garderaient un œil sur le dossier

Et notamment Manchester United qui, à en croire L’Équipe , pourrait compter sur Casemiro pour plaider sa cause auprès de Neymar. Par l’intermédiaire du podcast de 90min Talking Transfers , le journaliste Graeme Bailey a confié que Manchester United, Manchester City et Arsenal tenteraient de rester informés sur l’évolution de la situation de Neymar en marge du mercato.

Le PSG veut éjecter Messi et Neymar, Mbappé est impliqué https://t.co/GtvfJ8LykY pic.twitter.com/hB4i0vDmPw — le10sport (@le10sport) May 24, 2023

L’état-major de Newcastle particulièrement intéressé