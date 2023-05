Transferts : Messi s’en va, un remplaçant à 40M€ trouvé par le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le départ de Lionel Messi semble aujourd’hui inéluctable, le PSG va se montrer actif pour se renforcer en attaque. Plusieurs noms sont évoqués, dont celui de Malcom, déjà pisté lors du mercato hivernal. Alors que le Brésilien de 26 ans souhaiterait changer d’air, la position du Zénith Saint-Pétersbourg serait connue.

Plus que deux matches avant la fin de saison du PSG, et probablement la conclusion de l’aventure parisienne de Lionel Messi. Alors qu’une prolongation semblait proche il y a encore quelques mois, la situation a radicalement évolué, au point que le départ de l’Argentin soit presque acté. Neymar pourrait suivre, c’est en tout cas la volonté du PSG, prêt également à se séparer d’Hugo Ekitike et Carlos Soler en attaque.

👹 Neymar et Manchester United, l’histoire redémarre sur le mercatoUn feuilleton long de 10 ans qui pourrait (enfin) se conclure par le transfert du Brésilien 🇧🇷Retour sur la folle histoire entre les deux sur @Le10Sport ⬇️ #PSGhttps://t.co/EteZrCdWzE — Bernard Colas (@BernardCls) May 23, 2023

Le PSG toujours sur Malcom ?

Forcément, ces mouvements obligent le PSG à s’activer pour renforcer le secteur offensif, et bâtir la meilleure équipe possible autour de Kylian Mbappé. Cet hiver, Luis Campos avait déjà bougé ses pions, se positionnant notamment sur Malcom. D’après 90Min , l’intérêt du PSG existe toujours, tandis qu'Arsenal, Manchester City et Newcastle seraient également attentifs.

Pour Malcom, c’est 40M€