C’est terrible, il peut planter le Qatar et le PSG

La succession de Christophe Galtier fait débat en ce moment, même si selon nos information son poste n’est pas menacé dans l’immédiat. Plusieurs noms sont liés au Paris Saint-Germain et c’est notamment le cas de Thiago Motta, ancien joueur du club qui est en train de se faire un nom en tant qu’entraineur en Serie A, avec Bologna.

Les résultats catastrophiques du PSG, qui ont pendant un moment mis en danger même un titre de Champion de France, ont fragilisé la position de Christophe Galtier. Ce dernier est en effet déjà annoncé sur le départ, même si nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’il garde la confiance de ses dirigeants pour le moment.

Mbappé : Catastrophe, le cauchemar reprend au PSG https://t.co/deaSjVQY2D pic.twitter.com/YIhVeJnpP4 — le10sport (@le10sport) May 24, 2023

Thiago Motta, le choix du Qatar

Pour éventuellement le remplacer, les propriétaires du PSG semblent avoir un rêve en particulier avec Thiago Motta. Après une grande carrière de joueur, l’ancien milieu défensif est désormais considéré comme l’un des entraineurs les plus prometteurs de sa génération avec ce qu’il a montré à Bologna. Son lien avec le président Nasser Al-Khelaïfi serait fort et il pourrait donc devenir le favori pour remplacer Galtier à Paris.

Le Napoli plutôt que le PSG