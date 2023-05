PSG : Neymar poussé vers la sortie, il prédit une catastrophe

Benjamin Labrousse

Comme annoncé depuis plusieurs semaines, Neymar ne ferait plus parti des plans du PSG en vue de la saison prochaine. Blessé depuis février, le Brésilien cristallise beaucoup de critiques depuis plusieurs années à Paris. Alors que l’avenir de la superstar du club parisien pourrait s’écrire ailleurs que dans la capitale, Emmanuel Petit estime que le PSG ressortirait perdant d’un possible départ de ce dernier.

6 ans après son arrivée à Paris, Neymar n’a jamais semblé aussi proche d’un départ du PSG. Le Brésilien désormais âgé de 31 ans enchaîne les blessures, et pourrait songer à quitter le club parisien cet été, d’autant que ce dernier aurait compris qu’il ne faisait plus parti des plans des décideurs parisiens, à en croire les dernières informations de l’Équipe .

Kylian Mbappé lâche une bombe en privé, c’est la panique au PSG https://t.co/QqmRQco0PS pic.twitter.com/jErEjiOFK7 — le10sport (@le10sport) May 24, 2023

« Ça fait déjà deux ans qu’il s’en prend plein la tronche » affirme Emmanuel Petit à propos de Neymar

Présent dans l’émission Rothen s’enflamme de RMC , le champion du monde 1998 Emmanuel Petit s’est exprimé avec véhémence sur le traitement médiatique infligé à Neymar depuis son arrivée en France. « Je l’ai toujours défendu et même plus depuis quelques semaines surtout avec la horde sauvage qui s’est présentée à son domicile en l’insultant lui et sa famille et en lui demandant de se casser. On le traîne dans la boue alors que ça fait déjà deux ans qu’il s’en prend plein la tronche. Tout le monde à Paris, sur les plateaux télé et même les fameux supporters parisiens n’arrêtent pas de cracher sur lui en disant qu’il a un manque d’investissement, qu’il n’a pas l’amour du maillot. Je ne compte même plus le nombre de tirades extrêmement agressives que vous lui reprochez en permanence » , affirme l’ancien joueur.

Emmanuel Petit « espère » que Neymar parte du PSG