Le PSG fait une grosse erreur avec le transfert de Neymar

A l’approche de l’ouverture du marché des transferts, le feuilleton Neymar fait de plus en plus parler. Pourtant lié jusqu’en 2027 avec le PSG, le Brésilien semble être poussé vers la sortie par sa direction. De quoi faire réagir Jérôme Rothen. Et pour l’ancien joueur du PSG, se séparer de Neymar ne devrait pas être une priorité étant donné qu’il y aurait d’autres joueurs à faire partir avant.

Finalement resté au PSG l’été dernier alors qu’il était poussé au départ, Neymar semble se retrouver dans la même situation. En effet, il est à nouveau question d’un transfert pour le Brésilien, plus vraiment en odeur de sainteté aux yeux de la direction parisienne. Mais voilà que le PSG pourrait bien faire fausse route avec Neymar selon Jérôme Rothen.

« Ça ne peut pas être une priorité de se séparer de Neymar »

Au micro de RMC , l’ancien joueur du PSG s’est confié sur le feuilleton Neymar et dans un premier temps, il a lâché : « Je ne suis pas contre un départ de Neymar. Mais ça ne peut pas être une priorité de se séparer de Neymar. Il y a quand même des joueurs qui doivent partir avant Neymar. S’il faut faire un tri dans le vestiaire, j’espère bien que les dirigeants ont d’autres priorités que le départ de Neymar. Franchement, quand il est sur le terrain, il a fait très peu de mauvais matchs au PSG ».

