Incroyable, Messi a une offre insensée entre les mains

Lionel Messi est plus que jamais sur le départ du PSG. Parti pour plier bagage en tant qu’agent libre, l’Argentin semble être destiné à rejoindre le FC Barcelone. Son compatriote Emiliano Martinez a cependant un autre plan en tête : Aston Villa.

Entre Lionel Messi et le PSG, la rupture semble être totale. Et pour cela, il ne fallait pas vraiment attendre le voyage non autorisé de Messi en Arabie saoudite dans le cadre de son rôle d’ambassadeur du tourisme la première semaine de mai pour que la décision de ne pas prolonger son contrat courant jusqu’au 30 juin soit prise. C’est en effet ce que le journaliste Guillem Balague révélait il y a de cela quelque temps. Au micro de la BBC , le biographe de Messi a confié qu’il y a plus d’un mois à présent, Messi aurait communiqué au PSG sa décision de ne pas rallonger son aventure et ce, bien qu’il figurait une option pour une année supplémentaire.

Messi sur le point de revenir au Barça ?

A présent, il est question d’un retour XXL au FC Barcelone, son club de coeur qu’il a quitté en pleurs en août 2021. A tous les étages du club culé, que ce soit au niveau du vestiaire, du staff technique et même de la direction, tous ont publiquement fait part de leur désir de voir la légende vivante du Barça faire son grand retour à l’intersaison en tant qu’agent libre.

«Je l'appâte avec du maté, je lui fais des barbecues tous les week-ends. Je réduirais mon salaire pour Messi s'il le faut»