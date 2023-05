Le PSG rêve d'un crack, c'est la douche froide

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Révélation de la saison avec Benfica, Antonio Silva fait notamment partie des pistes étudiées par le PSG. Il faut que Luis Campos scrute avec attention le marché portugais. Mais Luís Mendes, vice-président et directeur de Benfica, assure qu'il ne compte pas céder son joyau, sauf offre démentielle.

Auteur d'une magnifique saison à Benfica, Antonio Silva (19 ans) est le nouveau joyau issu de la formation du club lisboète. Et comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG fait partie des clubs intéressés par le jeune défenseur central. Cependant, Luís Mendes, vice-président et directeur de Benfica, se montre catégorique concernant l'avenir d'Antonio Silva.

Benfica ne compte pas céder Antonio Silva

« Créer les conditions économiques nécessaires. L'objectif de Seixal est de tirer parti des effets économiques et de retenir les talents plus longtemps. Il est fondamental de conserver les talents. En principe, oui, plus c'est long, mieux c'est », assure le dirigeant portugais dans des propos rapportés par Record avant de poursuivre.

«S'il y a des offres qui dépassent les clauses, nous ne pouvons pas les garder»