Guendouzi - OM : Ça part au clash, l’incroyable révélation

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers jours, les sanctions infligées par Igor Tudor à Dimitri Payet et Nuno Tavares ont grandement fait parler. Les deux joueurs ont été privés du déplacement à Lille samedi soir. Et pourtant, un troisième joueur aurait été exclu de l'entraînement à savoir Mattéo Guendouzi.

Pour le choc face au LOSC samedi soir, l'OM était privé de Dimitri Payet et Nuno Tavares. Des absences provoquées par Igor Tudor qui a écarté les deux joueurs, dont le comportement à l'entraînement a été jugé inadmissible. Mais ce n'est pas tout. D'après les informations de Jean-Charles de Bono, Mattéo Guendouzi a également été exclu lors de cet entraînement.

Tensions à l'OM, une injustice fait trembler le vestiaire https://t.co/ZCT1wYXsls pic.twitter.com/IlEKmNyHcp — le10sport (@le10sport) May 23, 2023

Guendouzi exclu en même temps que Payet ?

« Dimitri Payet, Nuno Tavares ET Mattéo Guendouzi ont été exclu de l’entraînement vendredi. Je peux donner quelques infos que j’ai, de source sûre. On parle de Tavares et Payet mais Guendouzi a été exclu en même temps », révèle le journaliste pour Football Club de Marseille , avant d'en rajouter une couche.

«Guendouzi aussi a été sanctionné par Tudor»