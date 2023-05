L’OM se rate, une grosse décision va être prise

Jean de Teyssière

La fin de saison de l'Olympique de Marseille ne finira pas comme espérée. Longtemps en course pour la deuxième place, l'OM n'a pas réussi à conserver ce graal, synonyme de qualification directe en Ligue des Champions. Le RC Lens a désormais 5 points d'avance sur l'Om de Tudor qui va sûrement devoir s'expliquer auprès de ces dirigeants en fin de saison. En fin de contrat en juin 2024, une réunion est programmée lors de la première quinzaine de juin pour discuter de l'avenir.

Depuis le début des années 2000, seuls deux entraîneurs ont réussi à faire plus de deux saisons dans le club olympien : Rudi Garcia (2016-2019) et Didier Deschamps (2009-2012). Concernant Igor Tudor, sa première saison en tant que coach marseillais est contrastée et une discussion devrait rapidement avoir lieu pour décider de son avenir...

Un bilan contrasté

Lorsque Igor Tudor et les dirigeants de l'Olympique de Marseille se rencontreront pour discuter de l'avenir, le bilan sera forcément évoqué. En Ligue des Champions, l'OM n'a pas réussi à sortir de son groupe malgré un parcours respectable. Avec deux victoires, toutes face au Sporting Lisbonne, le club phocéen n'a même pas réussi à se qualifier pour la Ligue Europa à cause d'un but du milieu de terrain de Tottenham, Pierre-Emile Hojberg à la dernière seconde au Vélodrome. Un match fou qui avait notamment vu l'OM ouvrir le score lors de cette défaite 1-2 et être virtuellement qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. En Ligue 1, cette troisième place n'ouvre pas les meilleures perspectives pour l'OM qui devra passer par deux tours préliminaires cet été pour espérer disputer les phases de poules de la Ligue des Champions...

Réunion programmée