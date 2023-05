OM : Il annonce un départ colossal en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé l'été dernier à l'OM pour remplacer Jorge Sampaoli qui avait annoncé sa démission, Igor Tudor sort d'une saison mouvementée, au point que son avenir soit déjà incertain pour le prochain exercice. Grégory Schneider est d'ailleurs convaincu que le Croate va quitter l'OM.

L'été dernier, alors que Jorge Sampaoli sortait d'une saison convaincante, le Pelado surprenait tout le monde en annonçant son départ de l'OM. Pablo Longoria a ainsi du se mettre en quête d'un nouveau coach et a rapidement jeté son dévolu sur Igor Tudor. Le technicien croate sort d'une saison mouvementée entre un coaching qui n'a pas toujours fait l'unanimité dans le vestiaire et une troisième place qui ne répond pas totalement aux objectifs de l'OM qui avait terminé deuxième la saison dernière. A tel point que l'avenir d'Igor Tudor semble déjà incertain à Marseille. Pour Grégory Schneider, il va même quitter le club.

Le mercato de l’OM, une bombe à retardement https://t.co/3ckYHPiXXz pic.twitter.com/KtN6V3FlEv — le10sport (@le10sport) May 23, 2023

Tudor, une fin à la Sampaoli ?

« L’effectif Marseillais a deux caractéristiques assez précises. Le niveau est égal partout, les joueurs se valent à peu près. Alexis Sanchez est au dessus mais on le dit depuis 3 ou 4 mois car la première partie de saison n’était pas phénoménale. Tudor n’a pas besoin d’épargner des joueurs. Il peut faire tourner tout le monde. Je pensais que Mbemba était l’homme fort derrière mais il va lui aussi sur le banc. Galtier ne peut pas toucher à Verratti, Messi, Mbappé, lui il peut faire ce qu’il veut, ça lui donne une assise supérieure », assure le journaliste de Libération au micro d'Europe 1, avant d'en rajouter une couche.

«Bien sûr que Tudor va partir, j’en suis persuadé»