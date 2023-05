Séisme à l’OM, une contre-attaque se prépare

Jean de Teyssière

La saison de football touche à sa fin et l'heure va bientôt être aux rumeurs concernant le mercato estival. Une valse des joueurs pourraient rapidement débuter ainsi qu'une valse des entraîneurs. Sous contrat jusqu'en juin 2024, Igor Tudor, le coach de l'Olympique de Marseille a toujours une grande cote en Italie. Le club phocéen en a conscience et prépare sa contre-attaque, voulant conserver l'actuel coach du troisième de Ligue 1.

L'heure du bilan approche pour ne nombreuse écurie et l'OM de Igor Tudor ne dérogera pas à la règle. Eliminé dès les phases de poules de la Ligue des Champions, l'OM ne les retrouvera peut-être pas car si les hommes de Tudor finissent troisièmes de Ligue 1, ils devront passer par deux tours préliminaires cet été. Et du côté des dirigeants olympiens, on aimerait assez vite boucler le dossier de l'entraîneur pour envisager sereinement la suite.

Tudor dragué par l'Italie

L'envie de Igor Tudor est-elle de continuer à l'OM. Désavoué dès le premier match par ses supporters, L'Equipe informe que Igor Tudor bénéficie d'une belle cote en Italie. Notamment du côté de la Juventus de Turin, ou il a été l'adjoint de Andrea Pirlo durant une saison. Une réunion entre l'OM et Tudor est programmée durant la première quinzaine de juin et on devrait en savoir plus à son issue...

L'OM veut conserver Tudor