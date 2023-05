En direct, il annonce un énorme départ à l'OM

Thibault Morlain

Alors que la fin de saison approche, l'avenir d'Igor Tudor fait l'objet de certaines rumeurs. L'entraîneur de l'OM sera-t-il toujours en poste la saison prochaine ? La question se pose et chacun à son avis sur le sujet. Grégory Schneider s'est ainsi penché sur le cas du Croate et pour lui, Tudor ne s'éternisera pas à l'OM.

Venu remplacer Jorge Sampaoli sur le banc de l'OM, Igor Tudor termine sa première saison sur la Canebière. Alors que cela devrait se solder sur une 3ème place en Ligue 1, rien ne dit que le Croate sera toujours là la saison prochaine. En effet, selon certaines informations parues ces dernières heures, Tudor ne devrait pas rester à l'OM, lui qui a pourtant encore une année de contrat avec le club phocéen.

Guendouzi - OM : La mèche est vendue pour son transfert https://t.co/eOm7Vz2i1A pic.twitter.com/CrS3D85xWs — le10sport (@le10sport) May 22, 2023

« Je vous mets mon billet qu'il va partir la saison prochaine »

Au micro d' Europe 1 , Grégory Schneider a d'ailleurs pris le pari qu'Igor Tudor quitterait l'OM dans les semaines à venir. Le journaliste a en effet balancé : « Le Marseille sous Longoria a totalement compressé le temps du football. Le temps du football, c'est un an. Tout le monde part, tout le monde revient... Bien sûr qu'il va partir Tudor, je vous mets mon billet qu'il va partir la saison prochaine ».

« Sampaoli était parti alors qu'il avait fait une saison exceptionnelle »