Attaquée au Real Madrid, cette star refuse de partir

Alexis Brunet

Dimanche soir Vinícius Júnior a malheureusement été confronté une nouvelle fois au racisme en Liga. En effet, une partie du public du stade de Valence a proféré des insultes à caractère raciste à l'encontre du Brésilien. Mais l'attaquant ne souhaite pas leur faire plaisir en quittant la Liga, il souhaite rester au Real Madrid.

Trop c'est trop. C'est un peu le sentiment actuel de Vinícius Júnior. L'attaquant du Real Madrid en a plus qu'assez de subir des injures racistes à répétition sur de nombreux terrains de Liga. Le Brésilien souhaite faire bouger les choses une bonne fois pour toutes et gagner le combat contre le racisme en Espagne. Il pourra compter sur un grand nombre de stars du ballon rond, prêtes elles aussi à changer la donne. C'est le cas de Memphis Depay par exemple. Le joueur de l'Atlético de Madrid avait d'ailleurs pris la parole pour inciter le monde du football à changer lorsque Romelu Lukaku avait lui aussi subit une énième fois des insultes racistes lors d'un choc entre l'Inter Milan et la Juventus. Kylian Mbappé, Marcus Rashford ou bien Achraf Hakimi avaient d'ailleurs pris sa défense.

Vinícius souhaite rester au Real

Avant de peut-être gagner cette guerre, Vinícius ne veut pas céder à cette pression et quitter la Liga pour de bon. Selon les informations de 90min , c'est tout le contraire. Le joueur souhaite rester au Real Madrid, où il est très heureux. La présence de Carlo Ancelotti - qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 - dont il est très proche est aussi une raison qui le pousse à rester.

Une bonne nouvelle pour la Casa Blanca

Le Real Madrid peut pousser un ouf de soulagement avec cette décision. L'ancien joueur de Flamengo est devenu depuis quelques saisons l'un des leaders d'attaque du club espagnol. Cette saison il a notamment inscrit 23 buts et délivré 21 passes décisives en 54 matches toutes compétitions confondues.