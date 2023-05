Verratti, Messi, Vinicius… Toutes les infos mercato du 22 mai

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Le Real Madrid fonce sur Verratti, le PSG répond

Annoncé avec insistance sur le départ malgré sa prolongation de contrat actée l'hiver dernier, Marco Verratti ne manque pas de prétendants sur le marché. Après Al-Hilal, c'est au tour du Real Madrid de se pencher sur le profil du milieu de terrain du PSG. Mais selon les révélations de L'EQUIPE , la direction parisienne n'a aucunement l'intention de laisser filer Verratti dans la capitale espagnole ...



PSG : Verratti démonte les rumeurs sur son départ

Interrogé en zone mixte dimanche soir après la victoire du PSG sur la pelouse de l'AJ Auxerre en championnat (2-1), Marco Verratti a réagi à ces rumeurs au sujet de son avenir et de ses envies de départ cet été : « Vous écrivez beaucoup de conneries, continuez à écrire », a sèchement lâché le milieu de terrain italien du PSG aux journalistes présents.



PSG : Semaine décisive pour le départ de Messi

En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi s'apprête à partir libre, et le FC Barcelone fait plus que jamais le forcing pour le récupérer ! Selon Mundo Deportivo , une semaine décisive démarre dans ce dossier, puisque la Liga va très prochainement rendre son verdict concernant le plan de viabilité du Barça pour le retour de Messi. Le club catalan serait d'ailleurs très optimiste sur le fait d’obtenir le feu vert de l’instance espagnole.



