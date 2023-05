Une star du PSG balance sur les «con**ries» du mercato

Thibault Morlain

En décembre dernier, Marco Verratti prolongeait avec le PSG. Voilà désormais l'Italien sous contrat jusqu'en 2026 avec le club de la capitale. Toutefois, quelques mois plus tard, il est de plus en plus question d'un possible départ cet été pour le joueur du PSG. La question a alors été posée à Verratti qui n'a pas manqué de répondre sèchement.

Cet été, ça risque d'énormément bouger au PSG. Afin de repartir sur un nouveau cycle, le club de la capitale pourrait se séparer de certaines de ses stars. Cela vaudrait notamment pour Marco Verratti. Malgré une récente prolongation jusqu'en 2026 avec le PSG, l'Italien fait de plus en plus parler de lui sur le mercato...

Un avenir loin du PSG pour Verratti ?

Ces dernières heures, L'Equipe a d'ailleurs apporté de nouveaux éléments concernant l'avenir de Marco Verratti. Il a ainsi été expliqué que le PSG laissait la porte ouverte à un départ de son milieu de terrain, à certaines conditions toutefois, notamment en ce qui concerne la destination de Verratti.

Le coup de gueule de l'Italien