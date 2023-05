Surprise au PSG, un transfert improbable est possible

Alexis Brunet

Il va y avoir beaucoup de mouvement cet été au PSG. Lionel Messi et Neymar pourraient être de ceux-là. Les deux stars parisiennes ont de fortes chances de quitter la capitale. Mais encore plus surprenant, Marco Verratti aurait aussi une possibilité de quitter Paris cet été. Mais cela risque tout de même d'être compliqué.

Les noms annoncés sur le départ du PSG montrent à quel point l'été sera chaud à Paris. En effet, ce ne sont pas des joueurs de complément qui pourraient faire leurs bagages. On parle des superstars Lionel Messi et Neymar. En effet, le club de la capitale voudrait se séparer de ses attaquants sud-américains dès cet été.

Marco Verratti pourrait quitter Paris

Mais plus surprenant encore, aujourd'hui c'est Marco Verratti qui pourrait décider d'aller voir ailleurs. Selon les informations de L'Équipe , l'Italien serait lassé du climat parisien et aurait évoqué l'idée d'un départ. Et à en croire le média français, Nasser Al-Khelaïfi est très proche du joueur. Ainsi, le président du PSG pourrait laisser partir son milieu de terrain cet été, même s'il ne veut pas lâcher l'un de ses meilleurs joueurs. Toutefois, Nasser Al-Khelaïfi ne compte pas céder Marco Verratti à n'importe quel équipe.

Mbappé rêve d’un transfert, il veut plomber le PSG https://t.co/EljeH0LlkM pic.twitter.com/CDas0MVO0Z — le10sport (@le10sport) May 21, 2023

La volonté première du PSG est de garder Verratti