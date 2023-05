PSG : Un retour surprise se prépare, ils posent une énorme condition

Alexis Brunet

Luis Campos s'active déjà pour le mercato parisien, alors que la saison n'est même pas encore terminée et le titre de champion n'est toujours pas acquis. Les discussions avancent avec plusieurs joueurs pour une possible arrivée dans la capitale, mais certains parisiens quitteront le navire aussi. C'est le cas de Marco Verratti, qui a des touches en Italie.

Le prochain mercato de Luis Campos sera scruté avec attention. Il faut dire que globalement, les deux premières fenêtres de transfert gérées par le conseiller football du PSG ont été ratées. De nombreux joueurs sont arrivés à Paris, mais n'ont pas réussi à apporter leur pierre à l'édifice. C'est le cas de Carlos Soler ou bien Hugo Ekitike par exemple, qui pourraient déjà prendre la porte.

Campos devra bien gérer les départs

Outre les dernières arrivées peu concluantes, Luis Campos devra aussi trouver des solutions pour les retours de prêt. Des joueurs comme Leandro Paredes, Abdou Diallo ou Georginio Wijnaldum vont sans doute revenir dans la capitale, et il faudra leur trouver une nouvelle porte de sortie. Les cas Lionel Messi et Neymar aussi sont très compliqués. Pour l'Argentin cela ne fait peu de doutes, il devrait quitter le club. Mais pour le Brésilien, en fin de contrat en 2027 comme annoncé par le10sport.com, la donne est différente.

L'épineux cas Marco Verratti