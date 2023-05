PSG : Le mercato approche, le Qatar fait tapis

Thomas Bourseau

La MNM devrait être démantelée cet été pour faire place à un renouveau conséquent au PSG. Et c’est simple, d’après la tendance, Luis Campos prévoirait de renforcer chaque ligne de l’effectif du Paris Saint-Germain.

Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé… C’est terminé ! C’est du moins ce que Le Parisien, RMC Sport et bien d’autres médias ont affirmé ces derniers temps puisque Messi et Neymar risquent d’aller voir ailleurs. En outre, il est question de divers départs en interne. Le10sport.com vous a fait savoir ces derniers temps que Carlos Soler et Renato Sanches sont amenés à aller voir ailleurs lorsque Marco Verratti, selon L’Équipe , commencerait à traîner son spleen au PSG et serait prêt à aller voir ailleurs, voire à suivre Lionel Messi selon RMC Sport.

Bernardo Silva, un attaquant… Ça chauffe au PSG !

le10sport.com vous a affirmé le 7 mai dernier que Bernardo Silva était une piste chaude de Luis Campos pour cet été, comme ce fut le cas au mercato estival de 2022. Kylian Mbappé valide d’ailleurs l’option Silva en coulisse. Et au vu des dernières avancées, le PSG aura clairement son mot à dire dans cette opération. Mais outre Bernardo Silva et un attaquant de pointe autour duquel Kylian Mbappé pourra tourner.

Une recrue à chaque ligne ? Campos prépare du lourd au PSG