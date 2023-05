PSG : Une star veut claquer la porte, c'est la guerre avec le Qatar

Amadou Diawara

Marco Verratti vient de parapher un nouveau bail avec le PSG, mais il voudrait tout de même prendre ses jambes à son cou lors du prochain mercato estival. Alors que Luis Campos serait ouvert à un départ de l'international italien, Nasser Al-Khelaïfi, quant à lui, ne voudrait pas perdre l'un des meilleurs joueurs de son effectif.

Arrivé au PSG à l'été 2012, Marco Verratti défend les couleurs rouge et bleu depuis plus de 10 ans. Alors qu'il vient de prolonger son contrat jusqu'au 30 juin 2026, le milieu de terrain de 30 ans a envoyé le message qu'il voulait finir sa carrière à Paris. Et pourtant, Marco Verratti pourrait surprendre tout le monde et claquer la porte du Parc des Princes dès cet été.

Verratti veut quitter le PSG

Selon les dernières informations de L'Equipe , Marco Verratti souhaiterait quitter le PSG lors du prochain mercato estival, soit après avoir passé onze années à Paris. Toutefois, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la direction parisienne refuse de laisser partir son numéro 6, qui est l'un de ses cadres.

Un désaccord entre Campos et Al-Khelaïfi