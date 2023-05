Real Madrid : Le verdict final tombe pour Benzema

Alexis Brunet

Alors que le Real Madrid s'est fait éliminer en demi-finale de la Ligue des Champions, il est désormais temps de penser au futur du club. Alors que Carlo Ancelotti devrait rester à la Maison-Blanche la saison prochaine, Karim Benzema serait également parti pour continuer l'aventure. En effet, le Français serait en passe de prolonger d'une année supplémentaire.

Le Real Madrid a subi la démonstration de Manchester City mercredi dernier en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Et il se pourrait bien que la défaite 4-0 face aux Cityzens laisse des traces. Malgré tout, Florentino Pérez pourrait bientôt annoncer une bonne nouvelle aux Merengue.

Karim Benzema va normalement prolonger

Transparent lors des demi-finales de la Ligue des Champions, Karim Benzema n'aura pas réussi à porter le Real Madrid cette fois. Mais il ne devrait pas être inquiété pour sa place au sein de l'équipe de Carlo Ancelotti, du moins à court terme. Selon les informations de Marca , la Casa Blanca et l'ancien joueur de l'OL se seraient mis d'accord pour continuer l'aventure ensemble jusqu'en 2024, sauf rebondissement de dernière minute. Et à ce moment-là, un autre point sera fait pour voir si Benzema prolonge encore d'une saison ou non.

«Tu vas me le payer», Haaland très cash avec une star du Real Madrid https://t.co/RX52IitnwC pic.twitter.com/FEANhabBCs — le10sport (@le10sport) May 18, 2023

L'avenir d'Ancelotti en suspens