PSG : Un deal à 80M€ provoqué par Messi

Hugo Chirossel

En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi pourrait faire son grand retour au FC Barcelone, deux ans après son départ. Cependant, les Blaugrana doivent dégraisser pour que leur plan de viabilité économique soit validé par la Liga. En ce sens, plusieurs joueurs pourraient s’en aller, notamment Ansu Fati.

« J'aimerais que Leo Messi revienne ici. Bien sûr, cela dépend de sa décision, mais nous aimerions que Leo revienne. Nous espérons que Messi sera ici la saison prochaine . » Après la défaite du FC Barcelone face à la Real Sociedad samedi soir (1-2), Rafa Yuste a clamé son souhait de voir Lionel Messi faire son retour en Catalogne.

Le FC Barcelone doit dégraisser pour le retour de Messi

Lionel Messi arrive à la fin de son contrat avec le PSG et son départ semble désormais acté. Si le FC Barcelone rêve de le faire revenir, il doit pour cela faire de la place au sein de son effectif. En effet, en l’état actuel des choses, les Blaugrana n’ont pas la capacité financière pour boucler la signature de l’Argentin. Le Barça fait tout pour que son plan de viabilité soit validé par la Liga, ce qui ouvrirait la porte à Lionel Messi.

Une opération à 80M€ avec Wolverhampton