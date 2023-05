PSG : Un buteur sur le départ, son transfert est bloqué

Hugo Chirossel

Un an après son arrivée, Hugo Ekitike pourrait déjà quitter le PSG. Recruté en provenance du Stade de Reims en prêt avec option d’achat obligatoire, l’attaquant âgé 20 ans n’a pas convaincu pour sa première année sous les couleurs parisiennes. L’Eintracht Francfort serait intéressé à l’idée de le relancer, mais cette opération serait de plus en plus compliquée.

Conseiller sportif du PSG depuis bientôt un an, le mercato estival réalisé par Luis Campos n'a pas été convaincant. Comme indiqué par Le 10 Sport , le dirigeant portugais souhaite déjà se séparer de deux joueurs arrivés l’été dernier : Carlos Soler et Renato Sanches.

Le vestiaire du PSG est transformé, voilà pourquoi https://t.co/k2XZ8sEaAz pic.twitter.com/Pd0UPvdnqO — le10sport (@le10sport) May 21, 2023

Francfort toujours intéressé par Ekitike ?

D’autres joueurs risquent d’être poussés vers la sortie. Cela pourrait notamment être le cas d’Hugo Ekitike, lui aussi recruté l’été dernier en provenance du Stade de Reims. L’option d’achat de l’attaquant âgé de 20 ans est estimée à 36M€ et sera levée automatiquement à la fin de la saison, mais il pourrait tout de même s’en aller dès le prochain mercato estival.

Une opération qui se complexifie