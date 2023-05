Le PSG boucle une signature, Mourinho est attendu

Benjamin Labrousse

Ce vendredi, le PSG a annoncé la prolongation de son capitaine Marquinhos jusqu’en 2028. Arrivé au club à seulement 19 ans, le défenseur brésilien n’a jamais caché son envie de terminer sa carrière à Paris. Mais alors que la durée de cette prolongation interroge, un ancien joueur du PSG estime que la vraie priorité du club parisien est de faire venir José Mourinho.

De quoi sera fait le mercato du PSG ? Car si Luis Campos va rester à la tête du projet parisien la saison prochaine, comme le 10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité fin mars, le Portugais va avoir du pain sur la planche. Alors que de nombreuses arrivées sont attendues pour renforcer l’effectif parisien, le conseiller sportif du PSG va devoir gérer la question de l’entraîneur. En effet, après une saison compliquée, Christophe Galtier est menacé, et les rumeurs autour de José Mourinho s'intensifient alors que le10sport.com a révélé que l'arrivée du Special One n'était pas d'actualité.

Marquinhos n’a « jamais été un problème » au PSG affirme cet ancien joueur

Ancien défenseur et capitaine du PSG, Éric Rabesandratana a profité de l’annonce de la prolongation de Marquinhos pour réclamer l’arrivée de José Mourinho dans la capitale. « Je pense que Marquinhos n’a jamais été un problème pour le PSG. C’est un joueur qu’on peut garder. Aujourd’hui, c’est le projet sportif qu’on attend. On parle de José Mourinho. Il va disputer sa sixième finale de Coupe d’Europe. Il en a gagné cinq. Cela veut dire qu’il y a une méthode » , déclare ce dernier sur les ondes de France Bleu Paris , dans des propos relayés par Canal Supporters .

Eric Rabesandratana « milite » pour une arrivée de Mourinho au PSG