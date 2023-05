Un scandale éclate, le PSG peut relancer son mercato

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vinicius Jr a de nouveau été la cible d’attaques racistes ce dimanche, alors que le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse du FC Valence, de quoi susciter une vague d’indignation dans le monde du football et même au-delà. Au Brésil, on assure que cet épisode pourrait jouer un rôle sur son avenir. Une situation que risque de suivre attentivement le PSG, fan de lui depuis de nombreuses années.

La défaite du Real Madrid sur la pelouse du FC Valence (1-0) paraît anecdotique ce lundi après les nouvelles attaques racistes visant Vinicius Jr durant la partie. L’international brésilien s’est plaint d’avoir été la cible d’insultes proférées par des spectateurs présents dans le stade de Mestalla, utilisant le mot « mono » (singe en Espagnol). « Le racisme est normal en Liga. La concurrence pense que c'est normal, la Fédération aussi et les adversaires l'encouragent. Le championnat qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi appartient aujourd'hui aux racistes », s’est indigné l’attaquant du Real Madrid.

Scandale raciste : Réunion au sommet au Real Madrid https://t.co/b59ViinbWa pic.twitter.com/JCC6VwRhoT — le10sport (@le10sport) May 22, 2023

Mobilisation pour Vinicius Jr

Le monde du football s’est mobilisé pour Vinicius Jr, soutenu par plusieurs pointures du ballon rond comme Kylian Mbappé ou Neymar. « L'Espagne est une belle nation, qui m'a accueilli et que j'aime. Je suis désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d'accord, mais aujourd'hui, au Brésil, l'Espagne est connue comme un pays de racistes », a poursuivi le Brésilien sur Twitter . Du côté du Real Madrid, on ne compte pas en rester là avec l’annonce d’une plainte déposée devant la justice espagnole. « Le Real Madrid CF condamne les événements qui ont eu lieu hier contre notre joueur Vinícius Junior. Ces faits constituent une atteinte directe au modèle de coexistence de notre État de droit social et démocratique , a condamné le club, alors que Carlo Ancelotti et certains joueurs de la Casa Blanca s’étaient déjà indignés publiquement. Le Real Madrid considère que de telles attaques constituent également un crime de haine, raison pour laquelle il a déposé la plainte correspondante auprès du bureau du procureur général de l'État, en particulier auprès du bureau du procureur contre les crimes de haine et la discrimination, afin que les faits puissent faire l'objet d'une enquête et que les responsabilités soient claires . »

Le clan Vinicius en a marre

Une énième affaire de racisme qui pourrait impacter la carrière de Vinicius Jr. En effet, ESPN Brasil annonce que ces attaques répétées pourraient le pousser à quitter le Real Madrid, et ce malgré son attachement pour la formation européenne. Goal confirme en indiquant qu’une partie de son entourage serait mécontent de la façon dont les Merengue et la Liga traitent le problème, alors que Vinicius n’envisage pas pour l’heure de claquer la porte.

Le PSG est fan de lui depuis longtemps