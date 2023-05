Real Madrid : Une star menace de claquer la porte, sa destination déjà connue ?

Arnaud De Kanel

Ce dimanche, l'Estadio Mestalla de Valence a été le théâtre d'une scène dont on se serait bien passé. Une fois de plus, Vinicius Jr, l'une des stars du Real Madrid, a été la cible de chants racistes. Le Brésilien pourrait être tenté de quitter l'Espagne suite à cela et son agent avait lâché un indice quant à sa future destination.

Les week-ends se suivent et se ressemblent en Liga. Lors du match opposant le FC Valence au Real Madrid, Vinicius Jr a une nouvelle fois été victime de racisme. Étant donné que cela se répète bien trop souvent et que les auteurs de ces actes ne sont pas sanctionnés, l'attaquant brésilien pourrait tout simplement décider de quitter le championnat espagnol et donc le Real Madrid. Pour ce qui est de sa prochaine destination, son agent avait évoqué le sujet il y a quelques semaines de cela.

Vinicius encore victime de racisme

Le dimanche de la honte en Espagne. Alors que l'arbitre avait arrêté la rencontre après que Vinicius Jr se soit plaint de racisme, le match a repris et rien n'a changé. Insulté à plusieurs reprises de « singe » et après avoir entendu certains spectateurs réclamer sa mort, le Brésilien a fondu en larmes et s'est même fait exclure après un début de bagarre générale. Le monde du football, à l'image de Kylian Mbappé, a apporté son soutien à Vinicius Jr qui cette fois-ci, semble encore plus touché que jamais. En effet, ESPN Brasil rapporte qu'il pourrait prendre la décision d'être transféré afin de ne plus avoir à revivre de tels moments terribles. Les plus grands clubs rêveraient de l'accueillir mais le virevoltant brésilien aurait une préférence.

La Premier League pour Vinicius ?