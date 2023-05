La confirmation tombe, l’OM veut réaliser un coup un or

Arnaud De Kanel

Moins décisif ces derniers temps, Pau Lopez commence à poser des questions aux dirigeants de l'OM. Le club phocéen lui chercherait même un successeur puisque des premiers contacts auraient été noués avec l'entourage de Yassine Bounou, le gardien du FC Séville et de la sélection marocaine.

Battu à Lille samedi soir (2-1), l'OM a sans doute dit adieu à la 2ème place directement qualificative pour la Ligue des champions. Du mouvement est attendu sur le mercato, à tous les postes. Il y a quelques semaines, L'Equipe révélait que les dirigeants phocéens chercheraient un nouveau gardien. Le quotidien français avait laissé filtrer le nom d'Alban Lafont mais finalement, ce serait un autre gardien qui pourrait prendre la succession de Pau Lopez.

«Vous connaissez Longoria, cela fait partie des opportunités de marché»

Hakim Zhouri, journaliste pour les Lions de l’Atlas , a révélé la semaine passée pour Football Club de Marseille que l'OM aimerait sauter sur l'occasion en recrutant Yassine Bounou. « Vous connaissez Longoria, cela fait partie des opportunités de marché et là il se positionne sur un gardien en espérant un prêt. C’est une opportunité car le joueur rencontre en ce moment des difficultés avec son nouvel entraîneur, qui n’est autre que celui qui a lancé l’actuel gardien titulaire du FC Séville. Bounou joue l’Europa League, et Marko Dmitrović joue en Liga. Il se posait déjà la question de partir l’été dernier et cet hiver avec certaines sollicitations, et là on sait qu’il a des envies d’ailleurs », a-t-il confié. Pablo Longoria serait même passé à l'action.

«C’est un premier contact avec ses agents qui nous l’ont confirmé»