Le PSG transfère une star avec un coup de main inattendu

Recruté par le PSG lors du mercato estival 2021 en provenance du Milan AC, Gianluigi Donnarumma s’est confié sans détour sur les différents obstacles affrontés depuis son arrivée dans la capitale, entre critique et concurrence. Et le gardien italien avait même demandé conseil à un international français avant son transfert au PSG.

Arrivé au terme de son contrat avec le Milan AC en juillet 2021, Gianluigi Donnarumma avait finalement décidé de ne pas rempiler avec son club formateur pour partir libre, et s’est engagé avec le PSG. Dans un large entretien accordé à Téléfoot dimanche, le gardien italien s’est confié sans détour sur cette saison 2022-2023 dans la capitale, avec notamment les critiques dont il a fait l’objet depuis son arrivé au club.

« Je suis habitué aux critiques »

« C'est un de mes points forts, je suis très tranquille. Mais quand je rentre sur le terrain, je change tout, de mentalité. Et c'est le Gigio méchant qui sort (…) Je suis content de ma saison. Je suis très content de mes statistiques et je cherche toujours à faire mieux. La concurrence te fait du bien, ça aide tout le monde à rester vigilant, tout le temps. Il doit y avoir de la concurrence, ça fait partie du jeu et ça permet à chacun de donner le maximum et de rester toujours au top. Les critiques ? Je suis habitué désormais. J'ai les épaules larges, sur ces aspects-là, ça ne me fait aucun effet. Je cherche toujours à travailler et à m'améliorer. Je veux tout donner pour l'équipe », explique Donnarumma, qui avait d’ailleurs demandé conseil avant de signer au PSG.

Frey a conseillé Donnarumma