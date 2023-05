Une star du PSG dans la tourmente, elle lâche sa réponse

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Encore éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le PSG réalise une saison plus que décevante. Pointé du doigt après la défaite au match aller contre le Bayern Munich, Gianluigi Donnarumma est revenu sur les critiques subies après cette nouvelle désillusion.

Cette saison encore, le PSG a vu son aventure européenne s’arrêter trop tôt. Comme l’an dernier, le club de la capitale est tombé dès les huitièmes de finale, éliminé par le Bayern Munich. Pour ne pas changer, il a fallu chercher des coupables. Si Marco Verratti faisait partie des noms cités, il est accompagné par son compatriote Gianluigi Donnarumma.

Donnarumma pointé du doigt

Même si l’international italien a été décisif au match retour, il avait encaissé un but évitable au Parc des Princes. Ce qui a coûté cher au PSG. Interrogé dans Téléfoot sur les critiques, Gianluigi Donnarumma ne s’est pas caché.

«C’est ça jouer dans un top club»