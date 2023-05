Mercato : Le boss du PSG débarque pour une signature historique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que son absence a fait parler ces dernières semaines, Nasser Al-Khelaifi est arrivé à Paris, notamment pour participer à plusieurs réunions à l’approche du mercato. Mais le président du PSG aurait également tenu à être présent pour l’officialisation de la prolongation de Marquinhos, désormais engagé jusqu’en 2028.

Loin de faire l’unanimité depuis de nombreux mois, Marquinhos va avoir l’occasion de se rattraper après la prolongation de son bail. Comme prévu, l’international brésilien a apposé sa signature sur un nouveau bail avec le PSG, courant désormais jusqu’en juin 2028. Il aura alors 34 ans. Marquinhos va un peu plus entrer dans l’histoire du club avec ce contrat qui lui permettra de battre plusieurs records, dont celui du nombre de matches disputés sous les couleurs rouges et bleues.

Al-Khelaïfi voulait être sur les photos

Pour l’occasion, Nasser Al-Khelaifi était présent à Paris. Selon L’Équipe , le timing de la venue du président du PSG n’est pas anodin puisque celui-ci aurait tenu à figurer sur les photos de l’officialisation de la prolongation de Marquinhos, les deux hommes ayant pris la pose pour cet accord. « C'est un moment très spécial pour moi. Le Paris Saint-Germain m'a toujours donné beaucoup de confiance, et moi aussi, j’ai énormément confiance en ce club. Je suis convaincu que nous continuerons à réaliser de belles choses ensemble dans les années à venir », s'est réjoui Marquinhos.

« Dès le premier jour, il a fait preuve d'un grand dévouement »