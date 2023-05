Le PSG tient sa première signature, il hallucine

Baptiste Berkowicz

Tout juste prolongé par le PSG, Marquinhos ne fait pas l'unanimité chez les observateurs. Ses récentes prestations et son passé dans la capitale ne sont pas des atouts pour que le club parisien passe un nouveau cap. La durée du bail pour le Brésilien, contrat jusqu'en 2028, pose aussi question sur la pertinence de ce choix.

Comme le 10 Sport vous l'avez révélé en exclusivité, Marquinhos a prolongé l'aventure au PSG. L'actuel capitaine du club de la capitale réalise une saison loin de ses standards mais s'est donné le droit de poursuivre son aventure à Paris.

10 années 🗓26 titres 🏆405 matches 🔴🔵38 buts ⚽️De 2013 à 2023, 10 années de Marquinhos à Paris ! ✨Le meilleur est à venir ! ❤️💙#Marquinhos2028 pic.twitter.com/U5kOWWL57G — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 19, 2023

« C'est incompréhensible »

Dans l' AfterFoot , Florent Gautreau est revenu sur le choix des dirigeants parisiens de continuer avec le Brésilien : « C’est pour ça que tu ne peux pas forcément croire les discours comme quoi « les choses vont changer ». On lui dit tu signes un bail jusqu’à la fin de sa carrière. Tu prends conscience qu’un truc ne va pas, que l’histoire du début incarnée par Verratti et Marquinhos arrive à sa fin, et tu les signes. C’est incompréhensible. »

Un contrat qui ne passe pas

Arrivé en 2013, le Brésilien est à Paris depuis maintenant dix ans. Son contrat jusqu'en 2028 l'amène à ses 34 ans et quinze années passées au club. Au vu de ses prestations depuis de nombreux mois et ses rendez-vous européens manqués, ce contrat longue durée sonne pour certains comme un jackpot pour Marquinhos. Pas de remise en question de sa part et un certain confort qui l'empêche de progresser à nouveau et de retrouver son rang parmi les meilleurs défenseurs du monde.