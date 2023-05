«L'un des meilleurs du monde» a signé au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, Marquinhos a signé sa prolongation de contrat au PSG. Le Brésilien est désormais lié jusqu'en 2028 avec le club de la capitale. Au total, le capitaine parisien peut donc faire 15 ans à Paris s'il honore son nouveau bail. Et pour Christophe Galtier, c'est amplement mérité. Le coach parisien se réjouit de conserver Marquinhos.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les discussions pour la prolongation de Marquinhos avancent bien depuis plusieurs semaines. A tel point qu'elles ont abouti à un accord comme l'a confirmé Christophe Galtier.

Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer avoir trouvé un accord avec @marquinhos_m5 pour une prolongation de son contrat. Le défenseur et les Rouge & Bleu vont poursuivre leur aventure ensemble jusqu'au 30 juin 2028. ❤️💙#Marquinhos2028 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 19, 2023

Galtier annonce la prolongation de Marquinhos

« Le PSG vous annonce que Marquinhos vient de prolonger jusqu'en 2028. C'est une bonne nouvelle. Savoir conserver ses meilleurs joueurs, c'est un signal fort », lance Christophe Galtier dans un premier temps au micro de PSG TV , avant de poursuivre en conférence de presse pour encenser son capitaine, dont le contrat court désormais jusqu'en 2028.

«C’est un des meilleurs défenseurs centraux du monde»