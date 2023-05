Un grand nom veut claquer la porte, jackpot pour le PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Prêté sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison, Mauro Icardi vit un rêve éveillé en Turquie. L'international argentin a inscrit un nouveau doublé ce samedi face à Sivasspor (2-0) et a permis à Galatasaray d'empocher les trois points. Après la rencontre, le joueur a savouré cette victoire et a lâché un message lourd de sens sur son avenir.

Auteur de son 18ème et 19ème ce dimanche, Mauro Icardi est parvenu à se relancer. Le joueur de 30 ans a encore inscrit un doublé face à Sivasspor et permis à son équipe d'empocher les trois points. Prêté sans option d'achat à Galatasaray, le buteur, qui appartient, au PSG a retrouvé le sourire en Turquie. Après la rencontre, Icardi est apparu souriant devant les médias turcs.

Icardi réagit à la victoire

« Nous nous sommes très bien préparés pour le match. Nous sommes très heureux d'avoir gagné. Nous sommes très proches du championnat. Nous avons aimé être avec nos supporters. Nous avons bien joué en équipe. Comme je le dis toujours, mon devoir est marquer des buts. Nous avons bien joué en équipe. Nous sommes très contents de la victoire » a confié Icardi dans des propos rapportés pa r Webaslan .

« Cette année est très spéciale pour moi »