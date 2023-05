Galtier viré, un entraîneur XXL veut débarquer au PSG

Baptiste Berkowicz

Malgré un titre de champion de France qui se profile pour le PSG, Christophe Galtier sait que la saison du club de la capitale est très loin des attentes du début de saison. Un homme souhaiterait profiter de la situation instable du coach parisien : Massimiliano Allegri. Selon TuttoSport, le coach italien veut atterrir au PSG.

Le jeu des chaises musicales est déjà prêt à démarrer. La trêve estivale devrait encore réserver son lot de surprises avec la traditionnelle valse des entraineurs. Elle pourrait bien prendre un accent italien du côté du PSG.

Le PSG vers un énorme sacrifice pour son mercato ? https://t.co/0tZiugsMgw pic.twitter.com/4iO3Dhn6bh — le10sport (@le10sport) May 20, 2023

Allegri veut le PSG

Après une saison décevante du côté de la Juventus, l'entraineur de la Vieille Dame ne ferme pas la porte à un départ, selon TuttoSport . Allegri et le PSG se tournent autour depuis de nombreuses années notamment via les bonnes relations entre l'ex directeur sportif parisien, Leonardo, et le coach italien. Tout porte à croire que le lien n'a pas été coupé, malgré le départ du Brésilien. Un changement d'entraineur à la Juventus est discuté, peut-être même avec plus d'insistance qu'au PSG.

Galtier pas menacé ?

Les éliminations prématurées en Coupe de France ainsi qu'en Ligue des Champions ont assombri l'avenir de Christophe Galtier au PSG. Néanmoins, comme le 10 Sport vous le révélait il y a déjà quelques semaines, l'avenir de l'entraineur parisien devrait s'écrire dans le club de la capitale la saison prochaine.