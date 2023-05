Un joueur de l'OM surpasse une star du PSG, c'est le choc

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Une nouvelle fois invité à commenter le niveau de Marco Verratti, Daniel Riolo est comme à son habitude très cash à ce sujet. Le journaliste, qui espère que l'international italien va quitter le PSG, assure même que Valentin Rongier, milieu de terrain de l'OM, est bien meilleur.

Vivement critiqué, Marco Verratti réalise une saison plus que poussive. Entre les blessures et les suspensions, l'Italien a peu joué, et lorsqu'il a été sur le terrain, il n'a jamais semblé au niveau. Par conséquent, cela conforte Daniel Riolo dans son analyse sur le milieu de terrain du PSG. A tel point qu'il estime que Valentin Rongier est bien meilleur.

«Rongier est vraiment au-dessus de Verratti»

« Pour moi, Rongier est vraiment au-dessus de Verratti. Franchement, il est fini, et comme en plus, j'espère qu'il va quitter le PSG et qu'il est aussi fort que ça, on verra dans quel club il va atterrir. Et quand il sera dans ce club, qu'il cassera tout, tout en étant un acteur majeur en Ligue des champions, ce qu'il n'a jamais été de sa vie, et bien alors je dirai que j'ai eu tort », lance le journaliste de RMC au micro de Hors-Jeu Capital , le podcast de Paris United , avant d'en rajouter une couche.

«Un mec qui fait 50% des matchs, ce n'est pas un bon joueur de football»