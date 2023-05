PSG : L'annonce hallucinante de l'OM sur Messi

Amadou Diawara

Compatriote de Lionel Messi, Leonardo Balerdi est heureux d'avoir pu l'affronter à plusieurs reprises lors des derniers Classiques entre le PSG et l'OM. S'il avoue admirer grandement le capitaine et numéro 10 de l'Argentine, le défenseur marseillais affirme qu'il n'a jamais levé le pied face à lui, et ce, même s'il aurait pu le blesser.

Alors qu'il va terminer sa troisième saison à l'OM, Leonardo Balerdi a la chance de se frotter à son compatriote argentin Lionel Messi, et ce, depuis sa signature au PSG lors de l'été 2021. Lors d'un entretien accordé à RMC Sport, le défenseur marseillais a avoué qu'il était honoré de pouvoir se frotter à la Pulga , qui a offert la dernière Coupe du Monde à l' Albiceleste . Toutefois, Leonardo Balerdi affirme qu'il ne s'est jamais laissé impressionné par Leo Messi lorsqu'il était au duel face à lui.

«Affronter Lionel Messi, c’est particulier»

« Affronter Lionel Messi ? C’est particulier, on l’a forcément dans un coin de la tête : la grandeur du joueur, ce qu’il signifie pour moi et les Argentins, le fait que c’est pour nous le numéro 1. Il est possible qu’inconsciemment ça nous fasse quelque chose, mais honnêtement, je vous le garantis à 100 % : j’étais à fond et je voulais gagner ! » , a confié Leonardo Balerdi, défenseur central de l'OM, avant d'en rajouter une couche.

«Si j’avais dû lui mettre un coup, je l’aurais fait»