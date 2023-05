PSG : Un plan machiavélique se met en place contre Mbappé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Meilleur buteur de Ligue 1 pendant la majeure partie de la saison, Kylian Mbappé se retrouve au coude à coude avec Alexandre Lacazette. L’attaquant de l’OL a encore marqué vendredi soir et est revenu à hauteur du buteur du PSG. Même s’il est ami avec Mbappé, Rayan Cherki compte bien aider son coéquipier à finir en haut du tableau.

Le 28 mai prochain, Kylian Mbappé sera le grand favori pour conserver son titre de meilleur joueur de Ligue 1. Mais d’ici là, au-delà du titre de champion de France qui se dessine, l’attaquant du PSG a un autre objectif : être meilleur buteur du championnat. Et la course est plus que jamais disputée après le nouveau but d’Alexandre Lacazette vendredi soir. L’attaquant de l’OL ne lâche rien et est revenu à hauteur de Kylian Mbappé, meilleur buteur avec 25 buts.

«Ça va être une guerre jusqu’à la fin du championnat»

Si Lyon réalise une saison décevante sur le plan collectif, Alexandre Lacazette apprécierait finir meilleur buteur pour être récompensé de son excellent exercice sur le plan personnel. Et Rayan Cherki compte bien l’aider. « Bien sûr, il sait que je vais tout faire pour qu’il gagne même si Kylian est mon ami. Je pense que ça va être une guerre jusqu’à la fin du championnat », a lancé la pépite de l’OL en zone mixte après la victoire contre l’AS Monaco.

Cherki veut aider Lacazette à doubler Mbappé