Une ultime folie pour Mbappé, le PSG peut trembler

Après avoir vu Kylian Mbappé prolonger son contrat au PSG, le Real Madrid ne tentera pas de le recruter à nouveau cet été. En revanche, il est fort probable que le club merengue revienne à la charge en 2024, date à laquelle le bail de l'attaquant français prend fin. Cela pourrait d'ailleurs être sa dernière chance de revêtir le maillot de la Casa Blanca.

En toute fin de saison dernière, Kylian Mbappé prenait tout le monde de court en annonçant sa prolongation au PSG. En effet, alors que son contrat arrivait à échéance, l'attaquant français a fait le choix de rester à Paris alors qu'il semblait proche de s'engager avec le Real Madrid. Mais le club merengue n'a pas dit son dernier mot.

Le Real Madrid de retour à la charge en 2024 ?

En effet, bien qu'un départ de Kylian Mbappé semble inenvisageable cet été, tout pourrait bien être relancé en 2024. Et pour cause, le contrat du crack de Bondy s'achève en à cette date et bien qu'il dispose d'une option pour une saison supplémentaire, l'attaquant du PSG est le seul à pouvoir décidé de son activation.

La dernière folie pour Mbappé ?