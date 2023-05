OM : Surprise, il réclame un énorme départ en plein direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Moins utilisé cette saison, Dimitri Payet pourrait bien quitter l'OM à l'issue de la saison. Sous contrat jusqu'en 2024, le Réunionnais préfère honorer son bail, mais le club phocéen aurait une autre idée en tête. Christophe Dugarry pense d'ailleurs que le moment est venu pour le numéro 10 marseillais de quitter l'OM.

Dugarry conseille à Payet de quitter l'OM

« Quand il est revenu à Marseille, c'était un choix du cœur. Si j'étais à l'OM, je ferais tout pour le faire partir, car c'est un gros salaire. Après, il n'y a que lui qui puisse savoir ce qu'il veut », lâche l'ancien joueur de l'OM au micro de RMC , avant d'estimer que Dimitri Payet doit quitter le club phocéen cet été.

«À 36 ans, il sait qu'il est sur la fin»