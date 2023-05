Le PSG en crise, Galtier annonce une grande nouvelle

Jean de Teyssière

Les résultats du Paris Saint-Germain à compter du début d'année 2023 ont été moribonds. Il faut dire que le PSG n'a pas été épargné par les blessures cette saison mais l'attitude montrée sur le terrain laissait parfois à désirer. Face à cette démobilisation, le club parisien a réussi à se remobiliser, pour la plus grande joie de Christophe Galtier qui attend également des renforts pour la saison prochaine, comme il l'a évoqué en conférence de presse.

Six défaites en Ligue 1 depuis le 1er janvier, c'est trop, beaucoup trop pour le PSG. Surtout quand dans le lot, trois défaites ont été concédées à domicile. Preuve que le PSG s'est largement démobilisé ces derniers mois, notamment depuis l'élimination en huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Face à cela, Christophe Galtier a dû cravacher pour tenter de reconcerner ses joueurs et il semble être plutôt content de la réaction de son équipe.

« Un gros travail est fait par Luis Campos et le président »

En conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG a évoqué le mercato à venir. Mercato qui pourrait offrir plus de choix à l'entraîneur parisien pour concerner tout le monde et empêcher une telle débâcle en Ligue 1 : « Ce que j’attends pour le mercato ? Focus sur les trois derniers matchs, notamment le prochain. Concernant la construction de l'effectif et ce que nous devons améliorer, un gros travail est fait par Luis Campos et le président (Nasser Al-Khelaïfi). Au moment où je vous parle, je suis concentré sur Auxerre et les deux derniers matchs. »

