Une star du PSG en guerre avec Mbappé, elle balance

L'épisode monégasque avait abaissé le crédit de Marquinhos en tant que capitaine du Paris Saint-Germain. A l'issue de la défaite en principauté, le capitaine brésilien avait refusé d'aller saluer ses supporters tout en demandant à ses coéquipiers de faire de même. Mais Gianluigi Donnarumma et Presnel Kimpembe, entre autres, n'avaient pas écouté leur capitaine. Kylian Mbappé avait alors été évoqué comme son digne successeur. Marquinhos, fraîchement prolongé jusqu'en 2028 est revenu sur cette crise du capitanat.

Après l'annonce de Didier Deschamps de la nomination de Kylian Mbappé en tant que capitaine de l'équipe de France, tous les regards étaient braqués vers le PSG. Daniel Riolo le premier sur RMC : « Si y'a un boulevard pour donner le brassard à Mbappé ? J'aimerais bien qu'ils s'y mettent sur le boulevard. »

« Les gens veulent »

Interviewé par L'Équipe , le capitaine du PSG Marquinhos est revenu sur cet épisode du capitanat : « Les gens veulent créer des situations de tension dans le vestiaire. Je ne suis jamais allé voir le président ou l'entraîneur pour leur demander d'être capitaine. Ils m'ont choisi pour ce que je fais au quotidien et ce que je représente pour le club. Si un jour, ils pensent que je ne suis plus légitime, ils vont me le dire et après ce sera à moi de prendre mes décisions personnelles. Mais là, je pense que c'est plus pour créer des tensions. »

