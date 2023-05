Ça bouge au PSG, une grande révolution est actée

La rédaction

En janvier dernier, les joueurs du PSG se rendaient à Poissy munis de casques et de tenues de chantier afin de voir les travaux alors en cours du nouveau centre d’entraînement. Car dès la saison prochaine, c’est un complexe haut de gamme dans lequel vont s’entraîner les membres de l’effectif professionnel parisien. Une page au Camp des Loges se tourne…

Inauguré en 1975, le Camp des Loges a vu défilé de nombreuses époques. Le célèbre centre d’entraînement du PSG, renommé centre d’entraînement Oredoo en 2013 pour des questions de sponsoring, avait également accueilli l’équipe de France dans les années 1970. Mais une page de l’histoire du club parisien se tourne, alors que les travaux du nouveau centre d’entraînement situé à Poissy (Yvelines), arrivent à leur terme. « C’est un outil de travail unique au monde qui montre l’ambition du club et qui permettra de développer nos joueurs et d’attirer encore les meilleurs joueurs du monde. Il y a une grosse volonté de la part de nos propriétaires de dire que le PSG doit devenir le plus grand club du monde. Ils le prouvent avec cet outil de travail » , déclarait notamment Christophe Galtier en janvier dernier à ce sujet.

Un complexe extrêmement grand et complet pour le PSG

Ce vendredi, le Parisien apporte quelques précisions sur le nouveau centre d’entraînement du PSG. Rien qu’en termes de dimensions, ce dernier impressionne. En effet, il s’agit d’un bâtiment de 120 mètres de long, pour 14 mètres de haut. L’édifice devrait faire environ 1000 mètres carrés, et contient tous les éléments nécessaires au bien-être des joueurs, comme un espace balnéothérapie, une salle de musculation, un vestiaire circulaire. De plus, 43 chambres seront mises à la disposition du club pour les mises au vert.

Inauguration reportée en automne ?