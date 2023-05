Surprise, le PSG déterre un vieux dossier XXL

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec la Lazio, Sergej Milinkovic-Savic est une piste de longue date du PSG. Alors qu'il compte se séparer de Neymar et de Lionel Messi cet été, le club de la capitale envisagerait de retenter sa chance avec le milieu de terrain serbe en parallèle.

Très performant sous les couleurs de la Lazio ces dernières saisons, Sergej Milinkovic-Savic (28 ans) a alerté le PSG il y a de longs mois, voire plusieurs années. A tel point que le club de la capitale aurait tenté à plusieurs reprises d'arracher le milieu de terrain serbe aux Biancocelesti , sans succès.

Le PSG n'a pas oublié Sergej Milinkovic-Savic

Malgré ses échecs répétés sur ce dossier, le PSG n'aurait pas tiré un trait sur Sergej Milinkovic-Savic. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à revenir à la charge lors du prochain mercato estival.

Milinkovic-Savic aperçu plusieurs fois à Paris